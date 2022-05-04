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Водоснабжение в Николаеве планируют возобновить до 15 мая – Ким

Ирина БалачукСреда, 4 мая 2022, 13:06
Водоснабжение в Николаеве планируют возобновить до 15 мая – Ким
Фото unsplash.com

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что водоснабжение в Николаеве попытаются возобновить до 15 мая.

Источник: видеообращение Кима в Telegram

Прямая речь Кима: "Деньги по воде, то что занимались две недели, получили. Думаю, следующая неделя, может быть, через одну неделю, но до 15 мая надо успевать, чтобы вода появлялась в каком-то виде".

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Детали: Глава ОВА также добавил, что в Херсоне появился интернет.

Кроме того, власти решают вопрос по компенсациям для внутренне перемещенных лиц и работают по эвакуации с линий разграничения.

Ким отметил, что занимаются в том числе и эвакуацией животных, которых отпустили люди, чтобы не было экологической катастрофы.

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Темы: Николаевводавойна
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