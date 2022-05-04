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Путин не предупредил о войне с Украиной даже правительство РФ и Госдуму – "Проект"

Елена РощинаСреда, 4 мая 2022, 15:25
Путин не предупредил о войне с Украиной даже правительство РФ и Госдуму – Проект
Владимир Путин, Кремль

Большинство сотрудников правительства России, Администрации президента РФ и депутатов Госдумы не знали о планах Владимира Путина начать войну против Украины, высокопоставленные чиновники не имели плана действий на этот случай. 

Источник: медиа "Проект"

Дословно: "Большинство сотрудников правительства и Кремля ничего не знали о планах президента начать полноценные боевые действия, и даже высокие начальники не успели составить план действий – например, в экономике или пропаганде. 

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Кроме этого, многих поражала сама идея войны с соседним государством. Именно тогда один из высокопоставленных собеседников "Проекта" в кабинете министров на вопрос о том, что он думает о войне, смог выдавить только: "Пи**ец".

Особенно глупо себя чувствовали те депутаты Госдумы, которые еще в начале года по заданию руководства подписали обращение к Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР, не догадываясь, что оно будет предтечей войны. 

Знакомый одного из парламентариев вспоминает: 24 февраля депутат звонил ему едва ли не в слезах: он сильно переживал из-за того, что его подпись под обращением использовали для начала боевых действий".

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Детали:  По данным "Проекта", позже недовольных "проработали". 

Спустя несколько дней упомянутый депутат "в духе кремлевских методичек" говорил о необходимости сплотиться перед лицом западных санкций. 

Спустя пару недель войны примерно то же произошло и с высокопоставленным чиновником, сперва описавшим происходящее кратким нецензурным словом. Теперь он называл все происходящее "окном возможностей" для России.

Замолчали даже депутаты, которые сначала решились публично выступить против войны. 

В первые дни боевых действий пять парламентариев осудили российскую агрессию. Но уже в апреле, когда корреспондент "Проекта" позвонил всем "несогласным" депутатам, они отказались обсуждать свои антивоенные заявления. 

Федеральный чиновник на вопрос, почему "несогласные" депутаты стали молчать, иронизировал: "Нет тех, кто против. Просто кто-то неточно высказался. А так — все всегда поддерживали". 

Собеседник, близкий к руководству партии "Единая Россия", уточняет: с колеблющимися провели профилактические беседы.

За время боевых действий "Проект" поговорил с десятком собеседников – чиновников и подрядчиков Кремля – и все они повторяют, что не понимают, каких целей Россия добивается на Украине. 

Также собеседники журналистов признавались: во всем, что касается проведения так называемой "спецоперации", от пропаганды до отправки войск в Украину, царят хаос и неразбериха.

Этому предшествовало: Американское издание "Bloomberg" ранее писало, что Владимир Путин принимал решение о начале войны против Украины с горсткой людей, а с началом наступления круг его советчиков еще больше сузился и он не прислушивается к аргументам "против".

Темы: ПутинРосcиявойнаУкраина
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