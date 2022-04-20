Путин принимал решение о войне с горсткой людей, он все больше изолирован и неуступчив – СМИ

Президент России Владимир Путин принимал решение о начале войны против Украины с горсткой людей, с тех пор круг его советчиков еще более сузился и и приближенные к главе Кремля люди не видят шансов, что он изменит свой курс, пишет "Блумберг".

Источник: американское издание "Bloomberg"

Дословно: "По словам двух человек, через несколько недель после начала вторжения круг советников и контактов Путина еще больше сузился по сравнению с ограниченной группой сторонников жесткой линии, с которыми он регулярно консультировался раньше.

По словам этих людей, решение о вторжении было принято Путиным и горсткой сторонников жесткого курса, включая министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева".

Детали: "Bloomberg" говорил с десятком человек, осведомленных с обстановкой в эшелонах власти РФ.

Издание отмечает, что, спустя почти 8 недель после того, как Путин ввел войска в Украину, военные потери растут, а Россия столкнулась с беспрецедентной международной изоляцией, "небольшое, но растущее число высокопоставленных кремлевских инсайдеров тихо подвергает сомнению его решение начать войну".

Дословно: "Ряды критиков на вершине власти остаются ограниченными, рассредоточенными по постам высокого уровня в правительстве и государственном бизнесе.

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Они считают, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад, по словам десяти человек, непосредственно осведомленных о ситуации. Все говорили на условиях анонимности, слишком опасаясь возмездия, чтобы комментировать публично.

Пока эти люди не видят никаких шансов на то, что российский президент изменит свой курс, и никаких перспектив бросить ему вызов дома.

По их словам, Путин, все больше и больше полагаясь на сужающийся круг бескомпромиссных советников, отвергает попытки других официальных лиц предупредить его о пагубных экономических и политических издержках.

Некоторые заявили, что они все больше разделяют опасения представителей американской разведки, что Путин может прибегнуть к ограниченному применению ядерного оружия, если столкнется с неудачей в кампании, которую он считает своей исторической миссией".

Детали: Издание отмечает, что путинская война по-прежнему глубоко поддерживается большей частью российской элиты, да и общественная поддержка остается сильной.

Тем не менее, все больше и больше высокопоставленных инсайдеров приходят к выводу, что приверженность Путина продолжению вторжения обречет Россию на годы изоляции и обострения напряженности, в результате чего ее экономика будет парализована, ее безопасность будет поставлена ​​под угрозу, а ее глобальное влияние ослабеет.

По словам источников, высокопоставленные чиновники пытались объяснить президенту РФ, что экономические последствия санкций будут разрушительными и сведут на нет два десятилетия роста и более высокий уровень жизни, которых добился Путин.

Путин отмахнулся от предупреждений, заявив, что, хотя Россия заплатит огромную цену, Запад не оставил ему другого выбора, кроме как начать войну, говорят люди.

По их словам, президент РФ по-прежнему уверен, что общественность его поддерживает, а россияне готовы пойти на годы жертв ради его видения национального величия.

Путин полон решимости продолжать борьбу, даже несмотря на то, что Кремлю пришлось сократить свои амбиции с быстрого захвата большей части страны до изнурительной битвы за Донбасс на востоке.

Ограниченность информации способствовала тому, что Кремль просчитался в первые дни наступления, сделав ставку на более широкую поддержку со стороны украинских войск и официальных лиц, а также на более быстрое военное продвижение, говорят осведомленные в этом вопросе люди.

Российский лидер также недооценил своего украинского коллегу, поначалу сочтя его слабым. Роман Абрамович якобы должен был разубедить Путина во мнении, что президент Украины Владимир Зеленский покинет страну, как только начнется вторжение.

По словам эксперта по российским спецслужбам Андрея Солдатова, внутри Федеральной службы безопасности РФ растет недовольство провалом вторжения. По словам людей, знакомых с ситуацией, там ожидали, что боевые действия продлятся не более нескольких недель.

Однако критики не видят признаков того, что Путин готов рассмотреть вопрос о прекращении вторжения или о серьезных уступках, необходимых для прекращения огня. А его контроль над политической системой остается тотальным.

Напомним: Публично порвал с Кремлем из-за вторжения Анатолий Чубайс. Хотела уйти с должности главы Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Против войны выступали бизнесмены Михаил Фридман и Олег Дерипаска. Последний называл войну "безумием" и считал, что она может длиться несколько лет.