Харьковщина: из Старого Салтова эвакуация пока невозможна – глава ОВА

Из поселка Старый Салтов в Харьковской области планировалась эвакуация, однако пока из-за постоянных обстрелов она невозможна.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта в комментарии Суспільному

Прямая речь Синегубова: "Сейчас у нас люди спрашивают и о Старом Салтове. Нельзя пока проехать, потому что там идут обстрелы".

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"Мы не посылаем туда организованные эвакуационные автобусы. Мы планировали — на вчера, на сегодня, однако та военная обстановка, которую мы сейчас имеем, не позволяет нам это сделать".

Детали: Вопрос о подконтрольности Вооруженным силам Украины тех или иных населенных пунктов в Харьковской области глава ОВА не комментирует.

По его словам, вокруг населенных пунктов в сторону Старого Салтова продолжаются бои.

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"Освободить населенный пункт — это 30%. 70% — наши ребята его пытаются удержать и закрепить там свои позиции. Мы сейчас не можем говорить, это наш населенный пункт или нет", — сказал Синегубов.

Как рассказал Суспільному директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, 4 мая под обстрел в Старом Салтове попали двое работников скорой.

"Двое сотрудников центра из пункта базирования выбрались оттуда с помощью волонтеров, определенное имущество забрали, но автомобиль был сегодня утром значительно поврежден. Те фотографии, которые они предоставили, свидетельствуют о том, что автомобиль в использовании непригоден", — сказал Забашта.

Что предшествовало: 1 мая Синегубов сообщал, что россияне понесли большие потери в районе поселка Старый Салтов.