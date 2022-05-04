На Закарпатье починили обстрелянную РФ подстанцию ​​и возобновили газоснабжение

В пгт Воловец Закарпатской области отремонтировали и запустили электрическую подстанцию, поврежденную во вторник российской ракетой, также возобновлено газоснабжение.

Источник: Закарпатская ОВА

Дословно ОВА: "Электрическую подстанцию, которую повредила вражеская ракета, оперативно отремонтировали и запустили".

Детали: Также сообщается, что в Воловце завершили аварийные работы по восстановлению газоснабжения.

В результате ракетного удара в Воловце пострадал распределительный газопровод диаметром 50 мм. Поэтому 57 абонентов остались без централизованного газоснабжения.

"Аварийная служба работала на месте происшествия всю ночь. Ремонтные работы были завершены. Сейчас производят запуск природного газа в дома", – сообщил первый зампредседателя Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

Вместе с тем глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, комментируя ракетный удар РФ по области, заявил, что враг хочет парализовать работу транспортной инфраструктуры.

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Микита добавил, что регион – гуманитарный, а железнодорожное сообщение используют только для перемещения гуманитарных грузов и эвакуации людей из "горячих точек" Украины.

Что предшествовало: Во вторник вечером Россия нанесла ракетный удар по подстанции возле вокзала в Воловце Закарпатской области. В результате ракетного удара 57 домов в Воловце остались без газоснабжения. Это был первый ракетный удар по Закарпатью с начала войны.