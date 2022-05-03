Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Закарпатью: повреждена подстанция в Воловце

Катерина ТищенкоВторник, 3 мая 2022, 23:16
Воловец Закарпатской области

Россия нанесла ракетный удар по подстанции возле вокзала в Воловце Закарпатской области.

Источник: глава Закарпатской ОВА Виктор Никита в Telegram, Закарпатская ОВА

Дословно: "Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья.

На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах".

Детали: Позже Закарпатская ОВА сообщила, что вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце.

"На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости. Информацию о пострадавших уточняют", - говорится в сообщении.

В результате ракетного удара 57 домов в Воловце остались без газоснабжения. Поврежден распределительный газопровод.

ВИДЕО ДНЯ

"Закарпатгаз" просит потребителей перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами, отметили в ОВА.

Аварийно-восстановительные работы начнутся утром 4 мая.

Ранее за все время войны не сообщалось о ракетных ударах по Закарпатской области.

Что предшествовало: Во вторник вечером почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно о взрывах во Львове.

Также россияне нанесли ракетный удар по Долинской общине Кировоградской области.

В то же время, над Винницкой областью украинская ПВО сбила вражеские ракеты.

Темы: Закарпатьевойна
Главное сегодня

Путин отказывается от "денацификации": россияне не понимают, что это – исследователи

Десвифтизация Сбербанка и нефтяное эмбарго: ЕС представил шестой пакет санкций

фото, видеоВ оккупированной Макеевке горит нефтебаза

В страшном ДТП в Ровенской области погибли 26 человек – полиция

Россия начала использовать противокорабельные ракеты по наземным целям: почему это происходит

ЕС представил проект нефтяного эмбарго против РФ с исключением для двух стран – СМИ

Все новости...
Закарпатье
Харьковчанин помогал мужчинам сбегать за границу на Закарпатье за ​​$20 тысяч – ГБР
Житель Закарпатья продавал мужчинам справки для выезда за границу по 20 тысяч евро
Верещук сомневается, что хочет Орбан за любовь к РФ – дешевый газ или Закарпатье
Последние новости
12:37
Клиенты VARUS могут приобрести социальные корзины для поддержки украинцев на востоке
12:28
Премьер Италии призвал ЕС отказаться от принципа единогласия во внешней политике
12:20
Городские власти Киева просят взять животных из временного убежища
12:14
В России из-за санкций продолжает падать переработка нефти
12:13
ЕС предоставит Молдове дополнительное военное оборудование
12:12
НБУ перевел на нужды армии 15,6 миллиардов: сколько осталось на счету
12:10
Еврокомиссия предлагает разработать пакет восстановления Украины, который проложит путь к членству в ЕС
12:09
списокУЗ предупреждает о задержках ряда пассажирских поездов
12:01
Оккупанты РФ продолжают воевать с Богом: от обстрела на Луганщине погиб священник
11:55
"Шахтер" уже попал в группу следующей Лиги чемпионов, откуда выгнали россиян
Все новости...