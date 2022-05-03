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Удар по Закарпатью: повреждена подстанция в Воловце

Катерина ТищенкоВторник, 3 мая 2022, 23:16
Удар по Закарпатью: повреждена подстанция в Воловце
Воловец Закарпатской области

Россия нанесла ракетный удар по подстанции возле вокзала в Воловце Закарпатской области.

Источник: глава Закарпатской ОВА Виктор Никита в Telegram, Закарпатская ОВА

Дословно: "Прилет ракеты в объект в горном районе Закарпатья.

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На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах".

Детали: Позже Закарпатская ОВА сообщила, что вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце.

"На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости. Информацию о пострадавших уточняют", - говорится в сообщении.

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В результате ракетного удара 57 домов в Воловце остались без газоснабжения. Поврежден распределительный газопровод.

"Закарпатгаз" просит потребителей перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами, отметили в ОВА.

Аварийно-восстановительные работы начнутся утром 4 мая.

Ранее за все время войны не сообщалось о ракетных ударах по Закарпатской области.

Что предшествовало: Во вторник вечером почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно о взрывах во Львове.

Также россияне нанесли ракетный удар по Долинской общине Кировоградской области.

В то же время, над Винницкой областью украинская ПВО сбила вражеские ракеты.

Темы: Закарпатьевойна
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