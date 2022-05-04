Институт нацпамяти предложил лозунг на 9 мая

8 и 9 мая Украина отметит День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Украинский институт национальной памяти презентовал новый лозунг - "Победили нацистов – победим и рашистов!".

Источник: УИНП в Facebook

Дословно: "Восьмой год на государственном уровне мы последовательно внедряем европейский подход к памяти о Второй мировой войне. Для нас памятные дни символизируют не триумф победителей над побежденными, а напоминание о страшной катастрофе, которая стала возможной в результате прихода к власти и заговора двух тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма.

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В этом году Украина приближается к памятным датам в условиях полномасштабной военной агрессии России, посягающей на нашу независимость и территориальную целостность, на само существование украинцев, пытается разрушить международную систему безопасности и угрожает миру во всей Европе.

В 1939–1945 годах врагом были нацисты, а сегодня это рашисты – русская версия имперского национализма и фашизма. Поэтому традиционный лозунг этих памятных дней #ПамятаємоПеремагаємо в этом году на государственном уровне несколько видоизменен и звучит так: "Победили нацистов – победим и рашистов!".

Детали: Неизменным символом памяти остается красный мак.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В преддверии 77-й годовщины победы над нацизмом Верховная Рада приняла заявление о недопустимости монополизации Российской Федерацией победы во Второй мировой войне.