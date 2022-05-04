Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Институт нацпамяти предложил лозунг на 9 мая

Роман ПетренкоСреда, 4 мая 2022, 17:10
Институт нацпамяти предложил лозунг на 9 мая

8 и 9 мая Украина отметит День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Украинский институт национальной памяти презентовал новый лозунг - "Победили нацистов – победим и рашистов!".

Источник: УИНП в Facebook

Дословно: "Восьмой год на государственном уровне мы последовательно внедряем европейский подход к памяти о Второй мировой войне. Для нас памятные дни символизируют не триумф победителей над побежденными, а напоминание о страшной катастрофе, которая стала возможной в результате прихода к власти и заговора двух тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма.

Реклама:

В этом году Украина приближается к памятным датам в условиях полномасштабной военной агрессии России, посягающей на нашу независимость и территориальную целостность, на само существование украинцев, пытается разрушить международную систему безопасности и угрожает миру во всей Европе.

В 1939–1945 годах врагом были нацисты, а сегодня это рашисты – русская версия имперского национализма и фашизма. Поэтому традиционный лозунг этих памятных дней #ПамятаємоПеремагаємо в этом году на государственном уровне несколько видоизменен и звучит так: "Победили нацистов – победим и рашистов!".

Детали: Неизменным символом памяти остается красный мак.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В преддверии 77-й годовщины победы над нацизмом Верховная Рада приняла заявление о недопустимости монополизации Российской Федерацией победы во Второй мировой войне.

Темы: 9 маяисториявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
9 мая
Партия президента Молдовы хочет отменить "День победы" 9 мая
Жена Шредера потеряла работу после празднования 9 мая в посольстве РФ
War Speeches. Европейский путь против "победобесия"
Последние новости
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
Все новости...
Реклама: