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Арахамия подтвердил, что россияне прорвались на "Азовсталь"

Катерина ТищенкоСреда, 4 мая 2022, 19:31
Арахамия подтвердил, что россияне прорвались на Азовсталь
ЗАВОД "АЗОВСТАЛЬ" ПОСЛЕ АВИАЦИОННОЙ БОМБАРДИРОВКИ РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ 22 АПРЕЛЯ. ФОТО: ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

По состоянию на вечер 4 мая украинские власти имеют связь с защитниками Мариуполя, находящимися на территории завода "Азовсталь", а войска России уже на территории предприятия.

Источник: глава делегации Украины на переговорах с Россией, народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Радио Свобода со ссылкой на слова командира полка "Азов"

Прямая речь Арахамии: "Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" уже находятся".

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Что предшествовало: Ранее источники УП сообщили, что в заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и гражданские, которых еще не эвакуировали.

В среду россияне прорвались на завод, который до того бомбардировали и обстреливали. На "Азовстали" идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами в то время не было.

Темы: МариупольАрахамия война
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