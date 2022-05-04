Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе

"Украинская правда"Среда, 4 мая 2022, 13:58

В заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и гражданские люди, которых еще не эвакуировали.

Источник: источники "Украинской правды"

Детали: Штурм начался во вторник 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.

В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали.

На "Азовстали" идут тяжелые бои.

Связи с украинскими бойцами нет.

Обновлено: Вечером глава фракции "Слуги народа" и глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия подтвердил, что войска России находятся на территории предприятия.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские бойцы на "Азовстали" якобы "надежно блокированы по всему периметру завода".

Предыстория:

  • Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь": полк "Азов", часть морских пехотинцев, пограничников и нацгвардейцев. Там же, в подземельях завода, прячутся от бомб и обстрелов армии РФ гражданские люди
  • Оказавшись в безвыходном положении, защитники Мариуполя призвали мир договориться процедуре "экстракшн", которая была применена в Дюнкерке во времена Второй мировой войны. В частности, морпехи просили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш и в Киеве, и в Москве предлагал, чтобы ООН координировала усилия по эвакуации из Мариуполя. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани 28 апреля выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.
  • 3 мая 156 гражданских лиц, эвакуированных 1 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, прибыли в Запорожье. На заводе остаются еще часть гражданских и военные, многие из них ранены.

Темы: МариупольАзоввойнаРосcия
Главное сегодня

видеоВторые сутки идут кровопролитные бои на "Азовстали" – обращение "Азова"

Журналист Александр Махов погиб от обстрелов

В России обещают выпустить с "Азовстали" оставшихся гражданских

Кличко просит киевлян не паниковать из-за дыма: горят леса

ФОТО, ВИДЕОИсследователи показали визуализацию разрушений в Попасной Луганской области

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии

Все новости...
Разведка рассказала, насколько боеспособны российские войска и техника в Приднестровье
Данные о мобилизации и объявлении войны 9 мая в Кремле назвали "чушью"
Киевская область: за сутки обнаружили 20 тел мирных людей, убитых оккупантами
РФ пытается нарастить темпы наступления на востоке Украины - Минобороны
Последние новости
00:37
Зеленский заверил, что Россия ответит за смерть Махова
00:25
Россияне убили на Харьковщине еще одного гражданского, ранили 11-летнего ребенка
00:24
Польша будет до последнего убеждать Венгрию поддержать санкции против РФ
00:16
ПВО Украины приземлила 9 целей противника, из них 2 российских самолета
00:13
Подробности санкций против РФ и обесцененная нефть: экономические итоги
00:02
Зеленский назначил новых послов в Словении, Румынии, Черногории и Северной Македонии
23:58
На Херсонщине оккупанты хотят отключить украинцам Facebook и Instagram
23:47
Россияне обстреливают приграничные районы Черниговщины и Сумщины
23:37
Украина и Великобритания отменили экспортные пошлины и квоты
23:30
В рамках мариупольского гумкоридора эвакуировали еще более 300 человек
Все новости...