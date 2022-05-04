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Россияне прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе

"Украинская правда"Среда, 4 мая 2022, 13:58

В заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и гражданские люди, которых еще не эвакуировали.

Источник: источники "Украинской правды"

Детали: Штурм начался во вторник 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.

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В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали.

На "Азовстали" идут тяжелые бои.

Связи с украинскими бойцами нет.

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Обновлено: Вечером глава фракции "Слуги народа" и глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия подтвердил, что войска России находятся на территории предприятия.

Ранее в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские бойцы на "Азовстали" якобы "надежно блокированы по всему периметру завода".

Предыстория:

  • Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь": полк "Азов", часть морских пехотинцев, пограничников и нацгвардейцев. Там же, в подземельях завода, прячутся от бомб и обстрелов армии РФ гражданские люди
  • Оказавшись в безвыходном положении, защитники Мариуполя призвали мир договориться процедуре "экстракшн", которая была применена в Дюнкерке во времена Второй мировой войны. В частности, морпехи просили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш и в Киеве, и в Москве предлагал, чтобы ООН координировала усилия по эвакуации из Мариуполя. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани 28 апреля выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.
  • 3 мая 156 гражданских лиц, эвакуированных 1 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, прибыли в Запорожье. На заводе остаются еще часть гражданских и военные, многие из них ранены.

Темы: МариупольАзоввойнаРосcия
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