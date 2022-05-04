Россияне прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе

В заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и гражданские люди, которых еще не эвакуировали.

Источник: источники "Украинской правды"

Детали: Штурм начался во вторник 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.

В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали.

На "Азовстали" идут тяжелые бои.

Связи с украинскими бойцами нет.

Обновлено: Вечером глава фракции "Слуги народа" и глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия подтвердил, что войска России находятся на территории предприятия.

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Ранее в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские бойцы на "Азовстали" якобы "надежно блокированы по всему периметру завода".

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