Россияне прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе
В заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и гражданские люди, которых еще не эвакуировали.
Источник: источники "Украинской правды"
Детали: Штурм начался во вторник 3 мая, после частичной эвакуации мирных жителей с завода.
В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали.
На "Азовстали" идут тяжелые бои.
Связи с украинскими бойцами нет.
Обновлено: Вечером глава фракции "Слуги народа" и глава переговорной группы по РФ Давид Арахамия подтвердил, что войска России находятся на территории предприятия.
Ранее в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские бойцы на "Азовстали" якобы "надежно блокированы по всему периметру завода".
Предыстория:
- Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь": полк "Азов", часть морских пехотинцев, пограничников и нацгвардейцев. Там же, в подземельях завода, прячутся от бомб и обстрелов армии РФ гражданские люди.
- Оказавшись в безвыходном положении, защитники Мариуполя призвали мир договориться процедуре "экстракшн", которая была применена в Дюнкерке во времена Второй мировой войны. В частности, морпехи просили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш и в Киеве, и в Москве предлагал, чтобы ООН координировала усилия по эвакуации из Мариуполя. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани 28 апреля выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.
- 3 мая 156 гражданских лиц, эвакуированных 1 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, прибыли в Запорожье. На заводе остаются еще часть гражданских и военные, многие из них ранены.