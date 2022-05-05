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Зеленский заверил, что Россия ответит за смерть Махова

Катерина ТищенкоЧетверг, 5 мая 2022, 00:37
Зеленский заверил, что Россия ответит за смерть Махова
Александр Махов, фото с Facebook

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Россия ответит за смерть журналиста и военного Александра Махова.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Мои искренние соболезнования близким и друзьям. Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это была мечта Александра, и мы ее реализуем".

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Детали: Зеленский сообщил, что Махов, служивший в 95-й десантно-штурмовой бригаде, погиб на Харьковщине в боях под Изюмом. Журналисту было 36 лет.

"В 2017 году он первым из украинских журналистов был на нашей станции в Антарктиде. Когда пришел Covid, он не боялся, две недели жил в Санжарах, куда привезли украинцев из Китая. С первого дня полномасштабной войны он был на фронте – доброволец, ветеран АТО, боец ​​95-й десантно-штурмовой бригады. Сам родом из Луганской области. Он по-особенному чувствовал, что значит эта война", - сказал президент.

Что предшествовало: 4 мая в результате российских обстрелов погиб украинский журналист Александр Махов.

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Темы: ЗеленскийСМИвойна
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