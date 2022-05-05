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Не было и дня, чтобы я этим не занимался – Зеленский об эвакуации из Мариуполя

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 мая 2022, 00:39
Не было и дня, чтобы я этим не занимался – Зеленский об эвакуации из Мариуполя
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали", а также отметил, что он ежедневно занимается этим вопросом.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня завершился 2-й этап нашей эвакуационной операции из Мариуполя. 344 человека удалось спасти из самого города и окрестностей. Именно столько людей сегодня уехали в Запорожье.

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Наша команда готовится их встречать так же, как и более 150 человек, которых удалось вывезти из "Азовстали". Все они получают необходимую помощь…"

"Говорил сегодня с генеральным секретарем ООН Антонио Геттерешем о том, что уже удалось, о том, что еще предстоит сделать, чтобы спасти мариупольцев и защитников города.

Не было дня, чтобы я этим не занимался, чтобы мы этим не занимались. Я благодарен всем, кто помогает".

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Темы: ЗеленскийМариупольэвакуация
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