Не было и дня, чтобы я этим не занимался – Зеленский об эвакуации из Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали", а также отметил, что он ежедневно занимается этим вопросом.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня завершился 2-й этап нашей эвакуационной операции из Мариуполя. 344 человека удалось спасти из самого города и окрестностей. Именно столько людей сегодня уехали в Запорожье.

Наша команда готовится их встречать так же, как и более 150 человек, которых удалось вывезти из "Азовстали". Все они получают необходимую помощь…"

"Говорил сегодня с генеральным секретарем ООН Антонио Геттерешем о том, что уже удалось, о том, что еще предстоит сделать, чтобы спасти мариупольцев и защитников города.

Не было дня, чтобы я этим не занимался, чтобы мы этим не занимались. Я благодарен всем, кто помогает".