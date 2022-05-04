В рамках мариупольского гумкоридора эвакуировали еще более 300 человек

В рамках мариупольского гуманитарного коридора в четверг было эвакуировано 344 человека.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук в Telegram

Дословно: "Сегодня в рамках мариупольского гуманитарного коридора были эвакуированы 344 человека.

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Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье".

Детали: Верещук поблагодарила работников ООН и Международный Комитет Красного Креста, а также работников гуманитарной колонны.

"Мариупольская гуманитарная операция продолжается", - отметила она.

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Что предшествовало: 3 мая 156 гражданских лиц, эвакуированных 1 мая с территории завода "Азовстали" в Мариуполе, прибыли в Запорожье.

Однако перед этим мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что из 14 автобусов, вывозивших жителей Мариуполя, на подконтрольную Украине территорию доехали только 3, судьба людей из остальных 11 автобусов неизвестна; более тысячи жителей города все еще ждут эвакуации.

4 мая в России заявили, что с 8 утра четверга откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданских с территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, о военных, в том числе, раненых речь не идет.

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