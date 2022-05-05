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Белый дом заявил, что Россия "уже проиграла войну"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 мая 2022, 04:59
Псаки, фото: Getty Images

Белый дом заявил, что, учитывая провалы в достижении поставленных целей, Россия уже проиграла войну в Украине.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Важно отметить и не упускать из виду, как это (свою победу – ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли – по своему определению".

"Президент Путин не проведет марша по улицам Киева. Они не завладеют территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось разделить НАТО".

Детали: Псаки объяснила, что в Кремле планировали захватить значительную часть территории Украины, в том числе на севере, но сделать это им не удалось.

В связи с недостигнутыми целями спикер Белого дома подчеркнула, что на нынешнем этапе США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров как путем усиления оружием на поле боя, так и обеспечением любых потребностей украинской стороны.

Темы: СШАвойнаРосcия
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