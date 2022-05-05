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Разведка Британии: РФ может использовать белорусские учения, чтобы сдержать силы Украины

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 08:58

Британская разведка не считает, что внезапные учения в Беларуси представляют угрозу ее соседям, но РФ может использовать их, чтобы удержать украинских военных на севере.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Британии, пишет "Европейская правда".

Британская разведка обратила внимание на то, что белорусские сухопутные войска перемещаются из гарнизонов в поля для учений. Отмечается, что это соответствует сезонным нормам, поскольку Беларусь в мае входит в кульминацию своего цикла зимних учений

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"Россия, вероятно, постарается раздуть угрозу, которую представляют Украине эти учения, чтобы удержать украинские силы на севере, не давая им участвовать в битве за Донбасс", - говорится в обзоре.

Боевые действия в Украине по состоянию на 04.05.2022
Боевые действия в Украине по состоянию на 04.05.2022
UK Ministry of Defence

"Пока не ожидается отклонение от нормальной деятельности, что может представлять угрозу для союзников и партнеров". - отмечают в британской разведке.

Накануне сообщалось, что в Вооруженных Силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования.

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Темы: войнаразведкаРосcияБеларусь
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