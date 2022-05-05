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В Испании задержали Шария

Роман ПетренкоЧетверг, 5 мая 2022, 10:35

В Испании задержали пророссийского блоггера Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене

Источник: СБУ

Детали: Правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая.

Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

  • – ст. 111 (Государственная измена)
  • – ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины.

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Темы: Шарийпропагандагосизменавойна
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