Чернобаевка: сельский глава после "визита" россиян – в больнице, его заместитель – в плену

2 мая российские военные захватили помещение Чернобаевского сельского совета в Херсонской области, у сельского главы Игоря Дударя провели "обыск", после которого он попал в больницу, а заместителя главы Евгения Родионова похитили.

Источник: Чернобаевский сельский совет

Дословно: "2 мая в 7 часов вооруженными военными было захвачено помещение Чернобаевского сельского совета. Сорван Государственный Флаг Украины, сломаны замки в служебных кабинетах и ​​сейфах, проведен обыск, работники не допущены к рабочим местам, вывешен российский флаг.

В тот же день, после допроса, из помещения сельского совета похищен заместитель сельского главы Родионов Евгений Александрович. Информация о месте его пребывания отсутствует.

Также по месту жительства сельского главы Дударя Игоря Михайловича военными проведен обыск с повреждением имущества.

Со 2 мая сельский голова находится в тяжелом состоянии в больнице, а за самой больницей надзирают российские солдаты".

Детали: Чернобаевский сельсовет объяснил, что из-за отсутствия на территории общины мобильной связи и Интернета с 30 апреля по 4 мая не было возможности осветить достоверную информацию об этих событиях.

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В сельсовете подчеркнули, что его работники остаются верными присяге должностного лица местного самоуправления и продолжают верно служить общине и народу Украины.

Жена заместителя главы сельсовета Чернобаевки Инна Родионова 3 мая сообщила в Facebook о похищении своего мужа, а 4 мая в комментариях проинформировала, что Евгения Родионова "еще не отпустили, находится в плену".

Сначала ходили слухи, что Игоря Дударя тоже взяли в плен.

Напомним: В селе Чернобаевка в Херсонской области украинские бойцы не раз уничтожали российскую военную технику, в том числе самолеты. О стойкости Чернобаевки уже начали ходить легенды.

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