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Кремль уверен, что западное оружие не помешает России победить в войне

Роман ПетренкоЧетверг, 5 мая 2022, 13:44
Кремль уверен, что западное оружие не помешает России победить в войне

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что разведданные и другая помощь украинским ВС со стороны НАТО не помешают России достигнуть всей целей "спецоперации".

Источник: Песков в комментарии журналистам, которого цитируют росСМИ

Прямая речь Пескова: "Нашим военным хорошо известно, США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским ВС.

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В купе с потоками вооружения, которые эти же страны и альянс направляют в Украину, это все действия, которые не способствуют быстрому завершению "спецоперации", но не способны помешать достижению поставленных целей в ходе "специальной военной операции".

Напомним: Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

Темы: РосcияпропагандаПутинвойна
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