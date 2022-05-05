Зеленский на конференции доноров рассказал, каким видит "план Маршалла" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции доноров для Украины рассказал, какой видит эффективную помощь партнеров для содействия победе и восстановлению Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Как закончится эта брутальная война, которая будет решаться не только на поле боя – это зависит также от экономической, финансовой, гуманитарной поддержки и способности обеспечить нормальную жизнь на освобожденных территориях и отстроить то, что было разрушено российской армией. Свобода должна продемонстрировать, что защищает и дает больше, чем тирания, которая десятилетиями получала деньги за продажу нефти, газа и других ресурсов", - отметил он.

Во-первых, отметил он, Украина сейчас, во время войны, нуждается в финансовой помощи, чтобы закрывать все социальные, гуманитарные и военные нужды.

Во-вторых, отметил Зеленский, Украине нужен стратегический план международной поддержки Украины – современный аналог "плана Маршалла".

"Это деньги, технологии, специалисты и возможности роста, необходимые для возвращения к мирной жизни, модернизации и социальному развитию. Это будет инвестиция в стабильность всей Центральной и Восточной Европы... Восстановление Украины должно стать таким же историческим примером из нашего времени, как и восстановление европейских стран после Второй мировой", - отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что если помощь будет достаточной и своевременной, это будет дополнительно способствовать тому, чтобы украинцы, которые из-за войны выехали за границу, вернулись на родину.

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