Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде, ждут запроса на экстрадицию

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 16:51
Суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде, ждут запроса на экстрадицию
Анатолий Шарий, фото с Facebook

Суд в Испании отпустил задержанного в среду пророссийского блогера Анатолия Шария под подписку о невыезде.

Об этом сообщает издание El Pais, пишет "Европейская правда".

Шария, много лет живущего в прибрежном испанском муниципалитете Рода-де-Бера (Таррагона), арестовали в среду у него дома.

Реклама:

Агенты Корпуса национальной полиции (КНП) выполнили ордер на арест, выданный киевскими властями, ведущими расследование в отношении него за "государственную измену" и "разжигание вражды". Украина обвиняет Шария в том, что он находится yf службе России с 2014 года.

В четверг суд согласился оставить его на свободе до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.

Глава следственного суда Хосе Луис Калама запретил Шарию покидать Испанию, изъял его паспорт и обязал его дважды в месяц являться в ближайший суд.

ВИДЕО ДНЯ

Эти меры прекращают свое действие в течение месяца, если Киев "официально не подаст запрос на экстрадицию". Прокуратура также просила его временно освободить.

Темы: ШарийИспания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Шарий
Дело Шария о сотрудничестве с ФСБ России передали в суд
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
СБУ разоблачила в Днепре подпольных "партийцев Шария": готовили провокации
Последние новости
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
Все новости...
Реклама: