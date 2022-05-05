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Суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде, ждут запроса на экстрадицию

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 16:51
Анатолий Шарий, фото с Facebook

Суд в Испании отпустил задержанного в среду пророссийского блогера Анатолия Шария под подписку о невыезде.

Об этом сообщает издание El Pais, пишет "Европейская правда".

Шария, много лет живущего в прибрежном испанском муниципалитете Рода-де-Бера (Таррагона), арестовали в среду у него дома.

Агенты Корпуса национальной полиции (КНП) выполнили ордер на арест, выданный киевскими властями, ведущими расследование в отношении него за "государственную измену" и "разжигание вражды". Украина обвиняет Шария в том, что он находится yf службе России с 2014 года.

В четверг суд согласился оставить его на свободе до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.

Глава следственного суда Хосе Луис Калама запретил Шарию покидать Испанию, изъял его паспорт и обязал его дважды в месяц являться в ближайший суд.

Эти меры прекращают свое действие в течение месяца, если Киев "официально не подаст запрос на экстрадицию". Прокуратура также просила его временно освободить.

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Темы: ШарийИспания
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