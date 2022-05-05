Лукашенко уверяет, что Беларусь не будет участвовать в войне против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь якобы не собирается принимать участия в войне РФ против Украины.

Источник: Лукашенко в интервью Associated Press, передает БЕЛТА

Прямая речь: "Мы не собираемся принимать участия в специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости".

Детали: По словам Лукашенко, все, что Беларусь могла и может предложить России, у РФ есть.

"Поэтому нет никакой необходимости принимать участие в этой спецоперации", - сказал он.

При этом, как известно, с территории Беларуси Россией велись обстрелы украинской территории, оттуда также наступали российские войска.

Лукашенко также заявил, что война в Украине могла бы быть остановлена в течение недели и даже раньше, если бы в этом были заинтересованы США и Великобритания.

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Он также считает, что война в Украине не началась бы, если бы Украина выполняла Минские договоренности.

"Если бы тогда Украина пошла на исполнение договора, сегодня бы она существовала в границах советского времени. Никакой войны бы не было. Уже бы третьи выборы провели на Донбассе", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Комментируя зверства россиян в Буче Киевской области, он назвал их "показухой", якобы организованной англичанами.

"Там в основном были англичане, которые на автомобилях (по-моему, четыре автомобиля мы видели, передали россиянам номера) прибыли из Львова, осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в информационное пространство", - фантазирует Лукашенко.

Что предшествовало: Лукашенко также заявил, что не думал, что российская "спецоперация", как называют войну в Кремле, "затянется таким образом".