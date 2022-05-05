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ЕС планирует ввести санкции против фактической жены Путина Алины Кабаевой

Светлана КизиловаЧетверг, 5 мая 2022, 20:48
ЕС планирует ввести санкции против фактической жены Путина Алины Кабаевой

Европейский Союз предложил расширить санкции на возглавляющую National Media Group Алую Кабаеву, бывшую гимнастку, которая тесно связана с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Bloomberg со ссылкой на проект документа и собеседников, близких к этому вопросу

Детали: Список санкций должен быть утвержден правительствами европейских стран и текст решения может еще измениться, прежде чем будет согласован.

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Ожидается, что послы ЕС встретятся утром 6 мая, чтобы обсудить и потенциально утвердить шестой пакет антироссийских санкций, включающий меры по постепенному прекращению импорта российской нефти.

В документе также указывается, что National Media Group (Национальная медиа-группа) – холдинговая компания, владеющая долями почти всех основных российских медиа, распространяющих государственную пропаганду, и поэтому компания ответственна за поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины.

Согласно документу, Кабаева "тесно связана с президентом РФ Владимиром Путиным".

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Напомним:

Кремль неоднократно опровергал информацию о том, что Путин имел романтические отношения с Кабаевой или имеет с ней общих детей.

В апреле более 60 народных депутатов Украины подписали обращение к послу Швейцарской Конфедерации в Украине Клоду Вильду с просьбой содействовать введению санкций против Алины Кабаевой.

Темы: санкцииПутинЕСУкраина
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