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У ВСУ есть потенциал вернуть оккупированную часть Харьковской области – ISW

Елена РощинаПятница, 6 мая 2022, 07:56

Аналитики американского Института исследований войны полагают, что российские войска в ближайшие дни захватят Азовсталь, что будет означать взятие под контроль Мариуполя, однако украинские войска могут деоккупировать территории Харьковской области.

Источник: отчет американского Института исследований войны (Institute for the Study of War, ISW) за 5 мая

Детали: Украинское контрнаступление вблизи Харькова может подорвать российские силы северо-восточнее Харькова и заставить армию РФ решать, усиливать ли позиции вблизи Харькова или рисковать потерять большинство или все свои позиции в пределах досягаемости артиллерии.

5 мая главнокомандующий Украины Валерий Залужный заявил, что украинские войска переходят к контрнаступательным действиям вокруг Харькова и Изюма. Это "стало первым прямым заявлением украинских военных о переходе к наступательным действиям", отмечают аналитики.

Дословно: "За последние 24 часа украинские войска не сделали ни одного подтвержденного продвижения, но отразили попытки России вернуть утраченные позиции.

Российские силы добились незначительного прогресса в продолжении атак на востоке Украины, и украинские силы, возможно, смогут выстроить свои постоянные контратаки и успешное отражение российских атак вдоль Изюмской оси в более широкое контрнаступление, чтобы вернуть оккупированную Россией территорию в Харьковской области".

Детали: Аналитики констатируют, что российские войска продолжают безрезультатные наступательные действия на юге Харьковской области, Донецкой и Луганской областях, но за последние сутки не имеют существенных завоеваний.

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"Украинские чиновники и военные подтвердили, что российские войска прорвали сам объект "Азовсталь", и подтвердили, что украинские силы теряют позиции. Российские войска, вероятно, захватят объект в ближайшие дни", – говорится в отчете.

Американские аналитики полагают, что украинские наступательные операции вокруг Харькова нацелены на то, чтобы вытеснить российские войска из артиллерийского диапазона Харькова, вынудить российские подразделения передислоцироваться с Изюмской оси и потенциально угрожать российским линиям коммуникаций.

 

Российские войска провели ограниченные наступательные действия в направлении города Запорожья.

Украинские войска заявляли, что вернули под контроль территорию к западу от Херсона, но ISW не может самостоятельно подтвердить какие-либо продвижения.

Аналитики Института констатируют, что основные усилия России сосредоточены на востоке Украины, но армия РФ имеет 5 задач: одна главная и четыре вспомогательных.

Основная цель – окружение украинских войск в "котле" между трассой Изюм – Славянск и линией фронта Кременная – Рубежное – Попасная в Луганской области, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области полностью.

Четыре вспомогательных усилия: завершение захвата Мариуполя, сохранение давления на город Харьков, удержание оккупированной территории на южной оси и угроза северо-восточной Украине (в частности, Сумской области) с российской и белорусской территории.

За последние сутки российские войска не достигли существенных территориальных завоеваний на юге Харьковской, в Донецкой и Луганской областях.

 

Российские войска провели безуспешные атаки на Лиман, Северодонецк и Попасную.

Боевики "ДНР" заявили, что 5 мая захватили Троицкое, но изображение в соцсетях подтвердили, что украинская артиллерия нанесла значительные повреждения российским складам боеприпасов, танкам и бронетранспортерам в этом районе.

Темы: войнаХарьковская областьМариупольРосcия
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