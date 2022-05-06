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Из Мариуполя эвакуировали еще 500 гражданских

Роман ПетренкоПятница, 6 мая 2022, 09:00
Из Мариуполя эвакуировали еще 500 гражданских

Из Мариуполя и "Азовстали" удалось вывезти еще почти 500 украинцев.

Источник: глава ОП Андрей Ермак в Telegram, генсек ООН Антонию Гутерреш в Twitter

Прямая речь Ермака: "Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских.

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Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН.

В эти минуты идет следующий этап спасения наших людей из "Азовстали".

Прямая речь Гутерреша: "Успешно эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь", Мариуполя и близлежащих районов.

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Я надеюсь, что дальнейшая координация с Москвой и Киевом приведет к новым гуманитарным паузам, чтобы обеспечить безопасный проход гражданским лицам".

Напомним: Вечером 5 мая Гутерреш заявил, что на территории завода "Азовсталь" начали третий этап эвакуации гражданских лиц.

Темы: МариупольэвакуациявойнаРосcия
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