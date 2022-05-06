Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из Мариуполя эвакуировали еще 500 гражданских

Роман ПетренкоПятница, 6 мая 2022, 09:00

Из Мариуполя и "Азовстали" удалось вывезти еще почти 500 украинцев.

Источник: глава ОП Андрей Ермак в Telegram, генсек ООН Антонию Гутерреш в Twitter

Прямая речь Ермака: "Мы провели очередной этап сложной операции по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось вывезти около 500 гражданских.

Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН.

В эти минуты идет следующий этап спасения наших людей из "Азовстали".

Прямая речь Гутерреша: "Успешно эвакуировали около 500 человек с завода "Азовсталь", Мариуполя и близлежащих районов.

Я надеюсь, что дальнейшая координация с Москвой и Киевом приведет к новым гуманитарным паузам, чтобы обеспечить безопасный проход гражданским лицам".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Вечером 5 мая Гутерреш заявил, что на территории завода "Азовсталь" начали третий этап эвакуации гражданских лиц.

Темы: МариупольэвакуациявойнаРосcия
Главное сегодня

Новый обмен: из плена РФ удалось освободить 41 украинца

Зеленский призвал канцлера Германии посетить Киев 9 мая

обновлено, фото, видеоРоссияне обстреляли эвакуационный автомобиль возле "Азовстали", есть погибший

Законодательство также декоммунизировали

Путин снова встретится с Лукашенко 

В Броварах до конца войны запретили Московский патриархат

Все новости...
Пентагон: Большинство войск РФ отошли от Мариуполя
У ВСУ есть потенциал вернуть оккупированную часть Харьковской области – ISW
Регионы: ракеты по Очакову, Лозовой и Краматорску, обстрелы по всей линии фронта
Министр обороны Германии подтвердила поставку 7 Panzerhaubitzen 2000
Последние новости
18:30
Зеленский предупреждает о политическом хаосе в мире из-за действий РФ
18:20
Зеленский призвал Исландию помочь Украине своим опытом энергоэффективности
18:14
Мы не видим приближение конца войны – Зеленский
18:12
Оккупанты разрушили инфраструктуру Мощуна на Киевщине более миллиарда гривень
18:11
Медведев похвалил Орбана за "мужество" в борьбе с антироссийскими санкциями
18:11
фотоДвое полицейских клюнули на дезинформацию и сбежали с оружием из Киева – их разыскали
18:07
Во Львовской области не будет массовых мероприятий 7-9 мая
18:02
Украина уже засеяла половину запланированных площадей – Минагрополитики
17:57
В Ровенской области изменили время комендантского часа
17:57
Новый обмен: из плена РФ удалось освободить 41 украинца
Все новости...