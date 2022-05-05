Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Начали третий этап эвакуации гражданских из "Азовстали" – Гутерреш

Денис КарловскийЧетверг, 5 мая 2022, 23:00
Антониу Гутерреш на заседании Совбеза оон 5 мая. фото: getty images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на территории завода "Азовсталь" приступили к третьему этапу эвакуации гражданских лиц.

Источник: выступление Гутерреша на заседании Совбеза ООН

Прямая речь Гутерреша: "Сейчас идет третий этап операции по спасению гражданских из Мариуполя. Но наша политика состоит в том, что мы не будем разглашать другие детали, пока не завершится операция, чтобы не сорвать ее проведение.

В настоящее время около 500 гражданских лиц (в рамках двух предыдущих этапов – ред.) были спасены и перевезены в безопасные места после того, как они жили под неустанными артиллерийскими обстрелами и страдали от нехватки пищи, питьевой воды и медикаментов".

Детали: Гутерреш сказал, что представители ООН и Международного комитета Червного Креста проводят сложную операцию и координируют свои действия с представителями российских оккупантов и правительством Украины.

Генсек выразил надежду, что в будущем удастся достичь режима прекращения огня для спасения гражданских, оказавшихся в эпицентре боевых действий в других местах.

Предыстория: 

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее днем 5 мая спецпредставитель ООН по вопросам Украины Мартин Гриффитс заявил, что на завод "Азовсталь" в Мариуполе отправился новый конвой автобусов, который должен забрать оставшиеся 200 гражданских из зоны боевых действий.
  • 1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. 3 мая колонна прибыла в Запорожье. Для этой операции генсекретарь ООН Антониу Гутерреш провел ряд встреч с мировыми лидерами и лично летал в Москву и Киев, чтобы согласовать детали.
  • 4 мая в рамках "мариупольского коридора" в Запорожье сумели эвакуировать 344 человека. Это стало вторым этапом эвакуации, которую ведут международные организации.
  • По состоянию на вечер 5 мая, российские оккупанты продолжали штурм и наступление завода "Азовстали", который контролируют украинские защитники.
  • Защитники из полка "Азов" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вывезти раненых военных, которые умирают в страшной боли из-за нехватки медицинской помощи. Президент в вечернем обращении 4 мая сказал, что занимается вопросом спасения людей из Мариуполя каждый день.

Темы: ООНКрасный КрестМариупольэвакуация
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне продолжают блокировать "Азовсталь", возобновили штурм

Во всех странах ЕС большинство поддерживает вступление Украины, кроме Венгрии — опрос

NYT: Разведка США помогла Украине потопить "Москву"

Буш сравнил Зеленского с Черчиллем

ВИДЕОШарий признал, что не дотягивает до Ассанжа, а также знал о подготовке своей депортации

Шольц и Байден обещают не признавать попытки пересмотра границ Украины

Все новости...
Россияне уничтожили фермерские хозяйства в громаде на Харьковщине, теперь там не будет посевной
Пентагон: Большинство войск РФ отошли от Мариуполя
Крымский татрин, спасающий заблокированных на "Азовсталм", просит Турцию помочь
NYT: Разведка США помогла Украине потопить "Москву"
Последние новости
08:18
фотоОккупанты ударили по Днепропетровщине ракетой и из "Градов"
08:13
Разведка Британии: украинское сопротивление на "Азовстали" срывает планы РФ на Донбассе
07:44
В США ограничат применение вакцины от Johnson & Johnson
07:28
На Запорожье россияне готовятся отобрать у людей землю – ОВА
06:40
Сводка Генштаба: Россияне продолжают блокировать "Азовсталь", возобновили штурм
06:15
США: Пока ничто не указывает на то, что Беларусь собирается воевать в Украине
05:50
Пентагон: Большинство войск РФ отошли от Мариуполя
05:30
Во всех странах ЕС большинство поддерживает вступление Украины, кроме Венгрии — опрос
05:00
ВОЗ: 15 миллионов человек в мире скончались из-за COVID-19
04:50
Генсек ООН о войне в Украине: Бессмысленная и беспощадная
Все новости...