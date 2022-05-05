Начали третий этап эвакуации гражданских из "Азовстали" – Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на территории завода "Азовсталь" приступили к третьему этапу эвакуации гражданских лиц.

Источник: выступление Гутерреша на заседании Совбеза ООН

Прямая речь Гутерреша: "Сейчас идет третий этап операции по спасению гражданских из Мариуполя. Но наша политика состоит в том, что мы не будем разглашать другие детали, пока не завершится операция, чтобы не сорвать ее проведение.

В настоящее время около 500 гражданских лиц (в рамках двух предыдущих этапов – ред.) были спасены и перевезены в безопасные места после того, как они жили под неустанными артиллерийскими обстрелами и страдали от нехватки пищи, питьевой воды и медикаментов".

Детали: Гутерреш сказал, что представители ООН и Международного комитета Червного Креста проводят сложную операцию и координируют свои действия с представителями российских оккупантов и правительством Украины.

Генсек выразил надежду, что в будущем удастся достичь режима прекращения огня для спасения гражданских, оказавшихся в эпицентре боевых действий в других местах.

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