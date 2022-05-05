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Начали третий этап эвакуации гражданских из "Азовстали" – Гутерреш

Денис КарловскийЧетверг, 5 мая 2022, 23:00
Начали третий этап эвакуации гражданских из Азовстали – Гутерреш
Антониу Гутерреш на заседании Совбеза оон 5 мая. фото: getty images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на территории завода "Азовсталь" приступили к третьему этапу эвакуации гражданских лиц.

Источник: выступление Гутерреша на заседании Совбеза ООН

Прямая речь Гутерреша: "Сейчас идет третий этап операции по спасению гражданских из Мариуполя. Но наша политика состоит в том, что мы не будем разглашать другие детали, пока не завершится операция, чтобы не сорвать ее проведение.

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В настоящее время около 500 гражданских лиц (в рамках двух предыдущих этапов – ред.) были спасены и перевезены в безопасные места после того, как они жили под неустанными артиллерийскими обстрелами и страдали от нехватки пищи, питьевой воды и медикаментов".

Детали: Гутерреш сказал, что представители ООН и Международного комитета Червного Креста проводят сложную операцию и координируют свои действия с представителями российских оккупантов и правительством Украины.

Генсек выразил надежду, что в будущем удастся достичь режима прекращения огня для спасения гражданских, оказавшихся в эпицентре боевых действий в других местах.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Ранее днем 5 мая спецпредставитель ООН по вопросам Украины Мартин Гриффитс заявил, что на завод "Азовсталь" в Мариуполе отправился новый конвой автобусов, который должен забрать оставшиеся 200 гражданских из зоны боевых действий.
  • 1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. 3 мая колонна прибыла в Запорожье. Для этой операции генсекретарь ООН Антониу Гутерреш провел ряд встреч с мировыми лидерами и лично летал в Москву и Киев, чтобы согласовать детали.
  • 4 мая в рамках "мариупольского коридора" в Запорожье сумели эвакуировать 344 человека. Это стало вторым этапом эвакуации, которую ведут международные организации.
  • По состоянию на вечер 5 мая, российские оккупанты продолжали штурм и наступление завода "Азовстали", который контролируют украинские защитники.
  • Защитники из полка "Азов" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вывезти раненых военных, которые умирают в страшной боли из-за нехватки медицинской помощи. Президент в вечернем обращении 4 мая сказал, что занимается вопросом спасения людей из Мариуполя каждый день.

Темы: ООНКрасный КрестМариупольэвакуация
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