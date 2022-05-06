Регионы: ракеты по Очакову, Лозовой и Краматорску, обстрелы по всей линии фронта

В ночь на 6 мая российские войска интенсивно обстреливали Луганскую и Донецкую области, менее интенсивно – Харьков, в Днепропетровской области был ракетный удар по Покровской общине и обстрел двух сел, вечером 5 мая был ракетный удар по Очакову в Николаевской области.

Источник: данные глав областных военных администраций по состоянию на 8 утра пятницы 6 мая

Детали: На Днепропетровщине – прилетела ракета в Покровскую общину. Упала в поле. Никто не пострадал. Также – обстрел из "Градов" двух сел в Зеленодольской и Широковской община. Без пострадавших. Информация о последствиях уточняется.

Харьковская область: ночь с единичными обстрелами в окрестностях Харькова. Пострадавших нет.

В течение суток была также обстреляна Салтовка – ранения получили 5 мирных жителей.

В течение суток был ракетный обстрел Лозовой, 1 человек погиб.

На Изюмском направлении бои продолжаются.

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Луганщина: мощные обстрелы и попытки штурма Северодонецка.

В четверг вечером вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС в Луганской области и в железнодорожное хозяйство Северодонецкого "Азота".

16 раз россияне открывали огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Повреждены 12 домов, электроподстанция, комплекс торговых сооружений. 7 домов разрушены в Рубежном, 2 – в Новодружеске. Есть разрушения в Лисичанске, Орехове, Горском, Попасной. Двое погибших.

Лисичанск – два ночных обстрела. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Донетчина: активные боевые действия по всему фронту: Лиман, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка, Угледар, Большая Новоселка.

Ночью и с утра – постоянные воздушные тревоги.

В Краматорске в результате обстрела 5 мая сильно повреждены 32 многоэтажки, ранены 25 человек. Помимо жилых кварталов, армия РФ активно атакует ракетами промышленные объекты города (обстрелы ночью и под утро).

Не прекращают россияне и обстрелы Авдеевского коксохимического завода.

Также обстреляли поселок Нью-Йорк, а с пяти утра активизировали обстрелы Светлодарской общины. В настоящее время пострадавших гражданских нет. Детали по поводу разрушений уточняются.

Херсонщина: ситуация в области остается сложной, взрывы и обстрелы на территории области. Оккупанты продолжают боевые действия и мародерства на территории Херсонщины.

Стабильно критична ситуация в оккупированных селах.

Николаевская область: в четверг после 16 часов был "прилет" в Очакове на объекты инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ночь прошла относительно спокойно.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Киевской и Черниговской областях.