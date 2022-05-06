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Оккупанты ударили по Днепропетровщине ракетой и из "Градов"

Ирина БалачукПятница, 6 мая 2022, 08:18
Оккупанты ударили по Днепропетровщине ракетой и из Градов
Фото из Telegram Резниченко

Российские захватчики ночью обстреляли населенные пункты в Криворожском и Синельниковском районах Днепропетровской области, обошлось без пострадавших.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы".

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Детали: В частности, россияне стреляли из "Градов" по Зеленодольской и Широковской общинах. Попали по двум селам. Пострадавших нет.

Также был "прилет" ракеты в Покровской общине. Она попала в поле, людей не зацепило.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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