Оккупанты ударили по Днепропетровщине ракетой и из "Градов"
Пятница, 6 мая 2022, 08:18
Российские захватчики ночью обстреляли населенные пункты в Криворожском и Синельниковском районах Днепропетровской области, обошлось без пострадавших.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы".
Реклама:
Детали: В частности, россияне стреляли из "Градов" по Зеленодольской и Широковской общинах. Попали по двум селам. Пострадавших нет.
Также был "прилет" ракеты в Покровской общине. Она попала в поле, людей не зацепило.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В результате ракетных ударов по Днепропетровской области 3 мая была сильно разрушена железнодорожная инфраструктура и ранен человек.
- 2 мая российская ракета уничтожила склад с зерном.
- 1 мая российские ракеты в Синельниковском районе разрушили склады агропредприятий: один пустой, другой с зерном.