Оккупанты ударили по Днепропетровщине ракетой и из "Градов"

Российские захватчики ночью обстреляли населенные пункты в Криворожском и Синельниковском районах Днепропетровской области, обошлось без пострадавших.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь была неспокойной. Оккупанты обстреляли Криворожский и Синельниковский районы".

Детали: В частности, россияне стреляли из "Градов" по Зеленодольской и Широковской общинах. Попали по двум селам. Пострадавших нет.

Также был "прилет" ракеты в Покровской общине. Она попала в поле, людей не зацепило.

Предыстория:

В результате ракетных ударов по Днепропетровской области 3 мая была сильно разрушена железнодорожная инфраструктура и ранен человек.

2 мая российская ракета уничтожила склад с зерном.

1 мая российские ракеты в Синельниковском районе разрушили склады агропредприятий: один пустой, другой с зерном.