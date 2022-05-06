Россия божится, что не будет применять ядерное оружие в войне против Украины

Заместитель директора Департамента информации МИД РФ Алексей Зайцев уверяет, что применение Россией ядерного оружия во время войны в Украине невозможно.

Источник: брифинг Зайцева

Детали: По его словам, Россия якобы твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми "в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана".

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Прямая речь Зайцева: "Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах.

Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции в Украине".