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Россия божится, что не будет применять ядерное оружие в войне против Украины

Роман ПетренкоПятница, 6 мая 2022, 12:52

Заместитель директора Департамента информации МИД РФ Алексей Зайцев уверяет, что применение Россией ядерного оружия во время войны в Украине невозможно.

Источник: брифинг Зайцева

Детали: По его словам, Россия якобы твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми "в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана".

Прямая речь Зайцева: "Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах.

Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции в Украине".

Темы: Росcияядерное оружиеПутинвойна
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