Россияне обстреляли эвакуационный автомобиль возле "Азовстали", есть погибший
Российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали": погиб военный, 6 – ранены.
Источник: полк "Азов" в Telegram
Детали: Во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россияне, применив ПТРК, подбили автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода.
В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены.
Защитники отмечают: враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения.
Обновлено: "Азовцы" обнародовали видео с раненым бойцом и фото уничтоженного в результате обстрела автомобиля.
Что предшествовало: В результате третьего эвакуационного раунда было вывезено около 500 человек с завода "Азовсталь", Мариуполя и близлежащих районов.
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