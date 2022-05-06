Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли эвакуационный автомобиль возле "Азовстали", есть погибший

Валентина РоманенкоПятница, 6 мая 2022, 16:35
"Азовсталь"

Российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали": погиб военный, 6 – ранены.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Детали: Во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россияне, применив ПТРК, подбили автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода.

В результате обстрела 1 боец ​​погиб и 6 ранены.

Защитники отмечают: враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения.

Обновлено: "Азовцы" обнародовали видео с раненым бойцом и фото уничтоженного в результате обстрела автомобиля.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В результате третьего эвакуационного раунда было вывезено около 500 человек с завода "Азовсталь", Мариуполя и близлежащих районов.

Читайте также: "Женщинам обещали прислать головы мужей." Истории тех, кто вырвался из "Азовстали"

Нам не нужны слова, а нужные действия. Что говорят матери и жены защитников из "Азовстали"

Темы: Мариупольвойна
Главное сегодня

Берлин запретил флаги и символику Украины на мероприятиях 8-9 мая

видеоРоссияне нанесли двойной ракетный удар по окрестностям Одессы

Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Международные резервы Украины в апреле сократились на 4% – НБУ

ВСУ освободили 5 населенных пунктов в Харьковской области – Генштаб

Мы не видим приближение конца войны – Зеленский

Все новости...
Мариуполь
Кремль не отправит в Мариуполь делегацию на 9 мая: не до пышных праздников
"Азовсталь" в Мариуполе защищают как минимум 5 белорусов
Из Мариуполя эвакуировали еще 500 гражданских
Последние новости
03:27
В Италии арестовали 140-метровую "яхту Путина"
02:53
Черногория обещает присоединиться ко всем санкциям ЕС против России
02:32
США объявили вознаграждение в $15 млн за информацию о российских хакерах-вымогателях
02:06
В Бельгии будут варить пиво "Черниговское", все средства отдадут на помощь Украине
01:55
Юг: ВСУ уничтожили 21 оккупантов и вражескую технику
01:30
Прага лишит советского маршала звания почетного гражданина
00:45
Байден подтвердил новый пакет военной помощи Украине
00:35
Планы оккупантов на Херсонщине: паспорта РФ и герб с двуглавым орлом
23:48
УЗ впервые за два месяца возобновляет движение поездов в Бородянку
23:40
Охота продолжается: ПВО минусирует 14 российских беспилотников
Все новости...