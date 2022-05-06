Россияне обстреляли эвакуационный автомобиль возле "Азовстали", есть погибший

Российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали": погиб военный, 6 – ранены.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Детали: Во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россияне, применив ПТРК, подбили автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода.

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В результате обстрела 1 боец ​​погиб и 6 ранены.

Защитники отмечают: враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения.

Обновлено: "Азовцы" обнародовали видео с раненым бойцом и фото уничтоженного в результате обстрела автомобиля.

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Что предшествовало: В результате третьего эвакуационного раунда было вывезено около 500 человек с завода "Азовсталь", Мариуполя и близлежащих районов.

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