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Россияне обстреляли эвакуационный автомобиль возле "Азовстали", есть погибший

Валентина РоманенкоПятница, 6 мая 2022, 16:35
Россияне обстреляли эвакуационный автомобиль возле Азовстали, есть погибший
"Азовсталь"

Российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который ехал забрать гражданских из "Азовстали": погиб военный, 6 – ранены.

Источник: полк "Азов" в Telegram

Детали: Во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россияне, применив ПТРК, подбили автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода.

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В результате обстрела 1 боец ​​погиб и 6 ранены.

Защитники отмечают: враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения.

Обновлено: "Азовцы" обнародовали видео с раненым бойцом и фото уничтоженного в результате обстрела автомобиля.

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Что предшествовало: В результате третьего эвакуационного раунда было вывезено около 500 человек с завода "Азовсталь", Мариуполя и близлежащих районов.

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Нам не нужны слова, а нужные действия. Что говорят матери и жены защитников из "Азовстали"

Темы: Мариупольвойна
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