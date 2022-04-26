Херсон: оккупанты назначили своих "председателя ОГА" и "мэра"

В захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором назначили так называемого "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.

Источник: собеседники УП в Херсоне, глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в Telegram, мэр Херсона в Facebook

Прямая речь: "Я убежден, что эти коллаборанты и их сообщники после нашей победы понесут ответственность. Эти назначения незаконны".

Детали: Мэр Херсона в своем Facebook сообщает, что его заместителям и руководителям КП, департаментов, управлений Херсонского исполнительного комитета, старостам округов, главам районных советов был представлен новый "глава администрации Херсона".

Было озвучено, что полномочия Херсонского городского головы делегируются, согласно приказа областного военного коменданта рф, Кобец Александру, который в свою очередь подчиняется новому главе Херсонской областной администрации Владимиру Сальдо.

Кобец озвучил, что с сегодняшнего дня именно он будет "координировать процессы, обеспечивающие жизнедеятельность города".

Сотрудникам горисполкома предложили рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества. Дальше выбор будет сделан каждым самостоятельно. Сам Колыхаев подчеркнул, что сотрудничать с так называемой новой "администрацией" отказался.

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Прямая речь: Я запросил в Офисе президента детальную инструкцию, что делать в этом случае мне и коллегам. До прямых указаний ОП остаюсь на удалённом доступе (согласно инструкции, полученной раннее 18.04.2022 года, № 01-01-71-2311/0/22/16, подписанной начальником областной военной администрации Г.Лагутой), буду по мере возможности осуществлять управление начатыми процессами, касающимися жизнедеятельности города.

Остаётся много организационных и административных вопросов, на которые я пока не могу дать ответ. Но мы будем искать эти ответы. Я остаюсь в Херсоне и с херсонцами, которые более полутора лет назад доверили мне руководство нашим городом. Херсон – это Украина!".

Справка: 65-летний Владимир Сальдо был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), нардепом от Партии регионов в Верховной Раде 7 созыва. С начала полномасштабной войны поддержал российскую оккупацию Херсона.

Александр Кобец был водителем мэра Херсона Колыхаева.

* Ранее в новости ошибочно указывалось, что речь идет об Александре Кобеце, который баллотировался в 2020 году в Херсонский горсовет от партии "Голос".

Что предшествовало: 25 апреля военные РФ захватили здание Херсонского городского совета и стали там хозяйничать. Со здания сняли флаг Украины. Мэру и сотрудникам горсовета дали возможность уехать домой.

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