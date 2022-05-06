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Зеленский предупредил РФ о последствиях убийства военных и гражданских на «Азовстали»

Катерина ТищенкоПятница, 6 мая 2022, 20:16
Зеленский предупредил РФ о последствиях убийства военных и гражданских на «Азовстали»
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский снова предупредил, что возможное уничтожение россиянами украинских военных и гражданских на "Азовстали" в Мариуполе исключит дальнейшие переговоры с РФ.

Источник: Зеленский во время видеовстречи в Королевском институте международных дел Chatham House, сообщает сайт президента

Прямая речь: "Если они убьют людей, которых сейчас гуманитарно можно обменять, если это военные, или отпустить, если это гражданские, или помочь раненым, независимо от того, военные это или гражданские, то с ними не о чем говорить и на дипломатическом уровне".

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Детали: По его словам, сегодня благодаря усилиям Украины, Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций наконец-то удалось найти формат для эвакуации мирных людей из заблокированного завода "Азовсталь".

Президент констатировал, что Мариуполь разрушен до основания.

По его мнению, блокада города российскими оккупантами является намеренным шагом, проявлением ненависти и терроризма.

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За такую ​​жестокость несет ответственность, прежде всего, информационно-пропагандистская машина Российской Федерации, и с этой проблемой еще предстоит разбираться.

"Они смогли развить такую ​​ненависть еще до начала полномасштабной войны. Они этим занимались долгие годы, и сейчас все это выливается в такие пытки", – сказал Зеленский.

Что предшествовало: 23 апреля Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты уничтожат украинцев в Мариуполе или проведут псевдореферендум на временно оккупированных территориях.

В последнее время удалось эвакуировать часть гражданских из "Азовстали", однако для военных, в том числе раненых, эвакуация остается невозможной.

Темы: ЗеленскийМариупольпереговоры
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