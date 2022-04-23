Зеленский: Если уничтожат людей в Мариуполе или проведут "референдум" – Украина покинет переговоры с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты уничтожат украинцев в Мариуполе или проведут псевдореферендум на временно оккупированных территориях.

Источник: Зеленский на пресс-конференции

Прямая речь: "Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут проведены псевдореферендумы на оккупированных территориях, Украина выйдет из любых переговоров".

Детали: По словам Зеленского, 23 апреля один из самых сложных дней в обороне Мариуполя.

Президент сообщил, что враг стреляет из моря, суши, танков, артиллерии, самолетов.

За час до пресс-конференции Зеленский беседовал с бойцами "Азова", которые находятся на "Азовстали".

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