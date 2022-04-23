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Зеленский: Если уничтожат людей в Мариуполе или проведут "референдум" – Украина покинет переговоры с РФ

Мазуренко Алена Суббота, 23 апреля 2022, 20:10
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из переговоров с Россией, если оккупанты уничтожат украинцев в Мариуполе или проведут псевдореферендум на временно оккупированных территориях.

Источник: Зеленский на пресс-конференции

Прямая речь: "Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут проведены псевдореферендумы на оккупированных территориях, Украина выйдет из любых переговоров".

Детали: По словам Зеленского, 23 апреля один из самых сложных дней в обороне Мариуполя.

Президент сообщил, что враг стреляет из моря, суши, танков, артиллерии, самолетов.

За час до пресс-конференции Зеленский беседовал с бойцами "Азова", которые находятся на "Азовстали".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Новый раунд переговоров Украина и РФ по онлайн-связи провели 21 и 22 апреля.
  • Украинское высокопоставленное должностное лицо на условиях анонимности в комментарии УП сказал, что Украина выдвинула российским переговорщикам ультиматум, что проведение российскими оккупантами так называемого "референдума" в Херсонской области поставит точку в переговорах.
  • Министр МИД РФ Сергей Лавров добавил на пресс-брифинге, что россияне не ведут переговоры о гарантиях безопасности и не влияют на перечень стран, которые Украина видит своими гарантами безопасности.
  • Кроме того, на вопрос журналиста относительно заявления Зеленского о том, что уничтожение российскими военными защитников Мариуполя поставит точку в переговорах, Лавров сказал, что "Россия не потерпит ультиматумов".

Темы: ЗеленскийРосcияУкраинапереговоры
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