Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Для разблокирования переговоров надо отвести войска РФ, как до 24 февраля

Катерина ТищенкоПятница, 6 мая 2022, 22:20
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что первым шагом для разблокирования переговоров с Россией является отведение российских войск на позиции по состоянию до 24 февраля.

Источник: Зеленский в выступлении перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Я считаю, что шаг минимальный перед тем, как закончить всю войну, минимальный шаг – он есть. Чтобы нам нормально начать говорить, если можно в целом использовать слово "нормально", то если бы разблокировать, скажем так, дипломатический формат отношений для остановки войны между Украиной и Россией, то и шаг должен быть – восстановить ситуацию до полномасштабного вторжения, до 24 числа (февраля – ред.).

Им нужно отойти на те временные контактные линии или разграничительные линии и отойти туда войсками. Тогда можно говорить полноценно. Я так считаю".

Детали: Зеленский отметил, что, хотя Россия разрушает "все наши мосты", он считает, что "не все мосты для этого разрушены".

"Меня выбирал народ Украины как президента Украины, а не как президента мини-Украины", – сказал также он.

Что предшествовало: В этом же выступлении Зеленский снова предупредил, что возможное уничтожение россиянами украинских военных и гражданских на "Азовстали" в Мариуполе сделает невозможными дальнейшие переговоры с РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийпереговорывойна
Главное сегодня

В Николаевской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами – сводка

Харьковщина: россияне ракетным ударом уничтожили музей Сковороды, есть раненый

В Италии арестовали 140-метровую "яхту Путина"

Берлин запретил флаги и символику Украины на мероприятиях 8-9 мая

видеоРоссияне нанесли двойной ракетный удар по окрестностям Одессы

Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины 9 мая

Все новости...
Зеленский
Зеленский предупредил РФ о последствиях убийства военных и гражданских на «Азовстали»
Россияне не верят в наказание за свои военные преступления – Зеленский
Зеленский предупреждает о политическом хаосе в мире из-за действий РФ
Последние новости
07:26
Укрзализныця назначила эвакуационный поезд из Луганской области
06:52
На Харьковщине оккупанты подорвали 3 автомобильных моста – штаб
06:34
В Николаевской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами – сводка
06:05
США предоставят Украине военную помощь на $150 млн – Пентагон
05:19
Париж получит государственное возмещение ущерба от протестов "желтых жилетов"
04:23
Харьковщина: россияне ракетным ударом уничтожили музей Сковороды, есть раненый
04:07
Сербия окончательно выбрала западный путь – Вучич
03:27
В Италии арестовали 140-метровую "яхту Путина"
02:53
Черногория обещает присоединиться ко всем санкциям ЕС против России
02:32
США объявили вознаграждение в $15 млн за информацию о российских хакерах-вымогателях
Все новости...