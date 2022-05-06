Зеленский: Для разблокирования переговоров надо отвести войска РФ, как до 24 февраля

Президент Владимир Зеленский заявил, что первым шагом для разблокирования переговоров с Россией является отведение российских войск на позиции по состоянию до 24 февраля.

Источник: Зеленский в выступлении перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Я считаю, что шаг минимальный перед тем, как закончить всю войну, минимальный шаг – он есть. Чтобы нам нормально начать говорить, если можно в целом использовать слово "нормально", то если бы разблокировать, скажем так, дипломатический формат отношений для остановки войны между Украиной и Россией, то и шаг должен быть – восстановить ситуацию до полномасштабного вторжения, до 24 числа (февраля – ред.).

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Им нужно отойти на те временные контактные линии или разграничительные линии и отойти туда войсками. Тогда можно говорить полноценно. Я так считаю".

Детали: Зеленский отметил, что, хотя Россия разрушает "все наши мосты", он считает, что "не все мосты для этого разрушены".

"Меня выбирал народ Украины как президента Украины, а не как президента мини-Украины", – сказал также он.

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Что предшествовало: В этом же выступлении Зеленский снова предупредил, что возможное уничтожение россиянами украинских военных и гражданских на "Азовстали" в Мариуполе сделает невозможными дальнейшие переговоры с РФ.