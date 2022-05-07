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Байден подтвердил новый пакет военной помощи Украине

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 мая 2022, 00:45
ПРЕЗИДЕНТ США ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден подтвердил информацию о новом пакете военной помощи Украине.

Источник: Байден в Twitter, Белый дом

Прямая речь Байдена: "Сегодня США продолжают мощную поддержку храбрым людям Украины, защищающим свою страну.

Я объявляю еще один пакет безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование".

Детали: Сайт Белого дома сообщает, что предыдущий пакет военной помощи почти исчерпал себя финансово, поэтому Байден принял решение о новой помощи.

"Поддержка США совместно с вкладом союзников и партнеров была решающей в помощи Украине выиграть битву под Киевом и воспрепятствовать военным целям Путина в Украине", – говорится в сообщении Белого дома.

Администрация Байдена сообщает и о том, что США должны продолжить поддержку в "следующей фазе войны".

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Отмечается и о том, что "Конгресс (США – ред.) должен быстро предоставить запрашиваемое Украиной финансирование".

Что предшествовало: УП сообщала, что Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет вооружений для Украины на сумму минимум $100 миллионов.

Темы: СШАУкраинавойна
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