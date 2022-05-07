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В Одессе была тревога: работали силы ПВО

Суббота, 7 мая 2022, 08:52

Утром 7 мая в Одессе была воздушная тревога, в области сработали силы противовоздушной обороны.

Источник: сообщения представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука

Дословно: "Ночь в городе и области прошла без обстрелов. Утро началось с сигнала воздушной тревоги. Работали наши подразделения ПВО".

Подробности: Братчук сообщил, что детали работы ПВО будут позже.

Предыстория: В Одесской области был введен комендантский час с вечера 8 мая до утра 10 мая.

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Темы: Одессаавиа
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