Пелоси: Путин – трус, а его страна – спонсор терроризма

Спикер Палати представителей США Ненси Пелоси считает президента России Владимира Путина трусом, который воюет с детьми, а России – государством- спонсором терроризма.

Источник: Пелоси в интервью MSNBC

Прямая речь Пелоси: "Путин трус. Он воюет ­– вместо того, чтобы вести войну – он воюет против мирных жителей. Он борется с детьми. Он использует это как оружие войны".

Детали: На вопрос, поддерживает ли она обращение Украины к Конгрессу США с просьбой признать РФ спонсором терроризма, Пелоси ответила, что "абсолютно поддерживает" и "отстаивает это давно".

Прямая речь Пелоси: "Если России нет в списке государств-спонсоров терроризма, порвите этот список. Потому что здесь у вас есть лидер страны, ядерной державы, вторгающейся в другую страну и при этом угрожающей ядерным оружием. У вас есть президент страны, который побуждает своих солдат к актам жестокости, к изнасилованию детей – маленьких девочек 11 лет, неоднократно, на глазах у их матерей, ­– или изнасилованию их матерей на глазах у детей, к похищению детей. Эти акты насилия за гранью цивилизованного человеческого поведения.

Поэтому я абсолютно уверена, что они должны быть в этом списке государств-спонсоров терроризма, и я надеюсь, что это произойдет".

Детали: Пелоси напомнила, что принятие такого решения – за президентом США, и что оно упростило бы введение санкций против РФ.

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По ее словам, на следующей неделе ожидается принятие законопроекта об отправке Украине дополнительной военной, экономической, гуманитарной помощи.

Спикер Палати представителей США также рассказала, что ее очень впечатлил президент Зеленский во время ее визита в Украину 1 мая.

Прямая речь Пелоси: "Он удивительный. Мы представляли, какой он – из того, что мы видели в прессе и в его презентации в Конгрессе – но то, что мы видели во время наших встреч с ним – это было его полное знание тонкостей и различий между системами вооружения,… гуманитарных проблем, … экономики своей страны,… необходимости экономической помощи Украине".

Детали: Спикер Палаты представителей США отметила, что у них была большая делегация, которая включала экспертов в разных отраслях, и они были приятно удивлены, насколько проинформированным был Зеленский.

"Он замечательный. Он герой для всего мира. Для нас большая честь встретиться с ним. И он начал с того, что был очень благодарен народу США за помощь, которую мы ему оказали. А мы выразили свое восхищение и похвалу народу Украины за его мужество в борьбе за демократию, потому что это то, ради чего идет эта борьба", – подытожила Пелоси.