НАТО не видит признаков готовности РФ к применению ядерного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с начала войны в Украине Альянс не заметил изменения в российской ядерной стратегии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Welt.

"Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и необдуманно. Ядерную войну невозможно выиграть и никогда не следует вести, в том числе в России. С начала войны в Украине 24 февраля НАТО не испытало никаких изменений в ядерной стратегии России", – сказал Столтенберг.

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"Нет, у нас нет никаких признаков этого" - заявил он, отвечая на вопрос, изменился ли уровень готовности российских ядерных сил.

Он подчеркнул, что у НАТО есть право помогать Украине, которая, в свою очередь, имеет право себя защищать.

"Наша задача – минимизировать этот риск (применение ядерного оружия – ред.). НАТО – самый сильный альянс в мире. И наш месседж понятен: если бы было использовано ядерное оружие, то со всех сторон были бы только побеждены", – заявил Столтенберг.

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Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия прибегает к угрозам ядерным оружием из-за неудач в войне против Украины.

О ядерных угрозах РФ читайте в беседе редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся – "Для РФ тактическое ядерное оружие – просто инструмент со сценарием нападения на НАТО".