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Россия переводит мобильные операторы ОРДЛО на свой код +7

Роман ПетренкоСуббота, 7 мая 2022, 14:15

Мобильные операторы "Феникс" и "Лугаком", которые действуют на подконтрольной группировкам "ДНР" и "ЛНР" территориях, переходят на российскую систему нумерации телефонов "+7".

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на СМИ боевиков

Детали: Как заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин, абоненты оператора связи "Феникс" с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации.

Он уверяет, что тарификация не изменится, и замена SIM-карты пока не потребуется.

Новый номер каждого абонента будет совпадать с текущим последними семью цифрами. Номера "Феникс" получат российский код +7949.

В то же время главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что "республике" выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7959. По его словам, использоваться при этом будет существующий номер мобильного оператора "Лугаком".

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Темы: ОРДЛОоккупацияРосcиямобильная связь
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