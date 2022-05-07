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МОУ подтвердило удар вблизи Змеиного: поражен катер РФ и ракетные комплексы "Тор"

Валентина РоманенкоСуббота, 7 мая 2022, 16:54
МОУ подтвердило удар вблизи Змеиного: поражен катер РФ и ракетные комплексы Тор
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Министерство обороны Украины подтвердило, что в районе острова Змеиный с помощью беспилотника "Байрактар" был поражен десантный катер РФ и два зенитных ракетных комплекса "Тор".

Источник: Минобороны в Twitter, Facebook ВМС ВСУ

Дословно: "Змеиный. Точка невозвращения рашиста" от ВМС ВС Украины. В районе украинского острова Змеиный ударным беспилотным комплексом национального флота "Bayraktar TB2" был поражен десантный катер россиян проекта 11770 "Серна" и два зенитных ракетных комплекса "Тор".

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Справка: Десантный катер проекта 11770 Серна - серия российских скоростных десантных катеров на воздушной каверне. Катера такого проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека) со скоростью 30 узлов.

Что предшествовало: 7 мая Оперативное командование "Південь" обнародовало видео уничтожения объекта на воде у берегов, как было отмечено, острова Змеиный. Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук у себя в Telegram отметил, что речь идет о катере типа "Серна".

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"Украинская правда" пыталась подтвердить эту информацию и выяснить, когда именно был уничтожен катер оккупантов. Однако в ОК "Південь" сообщили, что детали этого пока не разглашают.

Также затруднились ответить на вопросы УП в пресс-центре сил охраны и обороны юга Украины.

Темы: войнаМинобороны
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