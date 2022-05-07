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Защитники показали уничтожение вражеского катера возле Змеиного

Ирина БалачукСуббота, 7 мая 2022, 12:35
Фото иллюстративный. Российский десантный катер типа "Серна". Фото из Википедии

В акватории Черного моря возле острова Змеиный украинские защитники уничтожили российский катер типа "Серна".

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook, пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram, начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии "Украинской правде"

Дословно ОК "Юг": "Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам!

Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непоколебимости и уничтожения упорных усилий врага".

Детали: ОК "Юг" опубликовали уничтожение объекта на воде, на котором ходят люди, у берегов острова.

По данным Братчука, речь идет о катере типа "Серна".

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"Украинская правда" пыталась подтвердить эту информацию и выяснить, когда именно был уничтожен катер оккупантов. Однако в ОК "Юг" сообщили, что детали этого пока не разглашают.

Также не смогли ответить на вопросы УП в пресс-центре сил охраны и обороны юга Украины.

Прямая речь Натальи Гуменюк: "Сейчас идет война, и когда можно будет, тогда будут сообщены детали. Сейчас предоставляется информация, которую можно предоставить и не навредить ВСУ и Украине. Наберитесь немного терпения – все со временем будет разъяснено".

Предыстория:

  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.
  • 1 мая ОК "Юг" сообщило, что защитники очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбили 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Темы: Черное моревойнаРосcия
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