Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники показали уничтожение вражеского катера возле Змеиного

Ирина БалачукСуббота, 7 мая 2022, 12:35
Защитники показали уничтожение вражеского катера возле Змеиного
Фото иллюстративный. Российский десантный катер типа "Серна". Фото из Википедии

В акватории Черного моря возле острова Змеиный украинские защитники уничтожили российский катер типа "Серна".

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook, пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram, начальник объединенного координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии "Украинской правде"

Дословно ОК "Юг": "Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам!

Реклама:

Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непоколебимости и уничтожения упорных усилий врага".

Детали: ОК "Юг" опубликовали уничтожение объекта на воде, на котором ходят люди, у берегов острова.

ВИДЕО ДНЯ

По данным Братчука, речь идет о катере типа "Серна".

"Украинская правда" пыталась подтвердить эту информацию и выяснить, когда именно был уничтожен катер оккупантов. Однако в ОК "Юг" сообщили, что детали этого пока не разглашают.

Также не смогли ответить на вопросы УП в пресс-центре сил охраны и обороны юга Украины.

Прямая речь Натальи Гуменюк: "Сейчас идет война, и когда можно будет, тогда будут сообщены детали. Сейчас предоставляется информация, которую можно предоставить и не навредить ВСУ и Украине. Наберитесь немного терпения – все со временем будет разъяснено".

Предыстория:

  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя и затонул.
  • 1 мая ОК "Юг" сообщило, что защитники очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбили 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Темы: Черное моревойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Защитники Николаева опробовали иностранное оружие - МОУ
Россияне ударили 4 ракетами по Одесщине
В Приднестровье сообщили о новых взрывах у границы с Украиной
Одессу обстреляли 6 ракетами, попали в мебельное предприятие
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: