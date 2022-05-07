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В Николаев вернется вода, но техническая – мэр

Мазуренко Алена Суббота, 7 мая 2022, 17:56
ФОТО UNSPLASH.COM

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в город начнут подавать техническую воду для бытовых нужд.

Источник: Сенкевич в Telegram

Дословно: "Вчера начали наполнять наши резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг. Предварительно ее серьезно очищаем.

Также в городскую систему уже подключили часть скважин.

Думаю, что завтра вечером вода начнет появляться в самых низких точках Ингульского района.

9 мая начнем заполнять водой по магистрали по всему городу".

Детали: По словам Сенкевича, это техническая вода. Ее ни в коем случае нельзя пить или употреблять для приготовления пищи.

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Только для бытовых нужд.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что город Винница решил передать Николаеву, который более 2 недель страдает без водоснабжения, 420 тонн артезианской воды.
  • Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что водоснабжение в Николаеве попытаются возобновить до 15 мая.

Темы: Николаеввода
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В Николаев вернется вода, но техническая – мэр

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