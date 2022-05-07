В Николаев вернется вода, но техническая – мэр

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в город начнут подавать техническую воду для бытовых нужд.

Источник: Сенкевич в Telegram

Дословно: "Вчера начали наполнять наши резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг. Предварительно ее серьезно очищаем.

Также в городскую систему уже подключили часть скважин.

Думаю, что завтра вечером вода начнет появляться в самых низких точках Ингульского района.

9 мая начнем заполнять водой по магистрали по всему городу".

Детали: По словам Сенкевича, это техническая вода. Ее ни в коем случае нельзя пить или употреблять для приготовления пищи.

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Только для бытовых нужд.

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