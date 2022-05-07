В Николаев вернется вода, но техническая – мэр
Суббота, 7 мая 2022, 17:56
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в город начнут подавать техническую воду для бытовых нужд.
Источник: Сенкевич в Telegram
Дословно: "Вчера начали наполнять наши резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг. Предварительно ее серьезно очищаем.
Также в городскую систему уже подключили часть скважин.
Думаю, что завтра вечером вода начнет появляться в самых низких точках Ингульского района.
9 мая начнем заполнять водой по магистрали по всему городу".
Детали: По словам Сенкевича, это техническая вода. Ее ни в коем случае нельзя пить или употреблять для приготовления пищи.
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Только для бытовых нужд.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что город Винница решил передать Николаеву, который более 2 недель страдает без водоснабжения, 420 тонн артезианской воды.
- Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что водоснабжение в Николаеве попытаются возобновить до 15 мая.