ВСУ освободили еще одно село под Харьковом, РФ пытается удержать позиции – сводка

В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины российские захватчики потеряли контроль над селом Циркуны возле Харькова.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: Военные констатируют, что на Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на предотвращении дальнейшего продвижения ВСУ в направлении государственной границы Украины.

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Оккупанты усилили группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа России за счет подразделений резерва. Россия обстреляла из артиллерии районы населенных пунктов Прудянка и Слатино.

В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны. Противник пытался вести наступление в направлении Вернополья, успеха не имел, понес потери и отошел.

Село Циркуны на карте

Также противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

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На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры Украины.

На Северском направлении враги продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В приграничных районах Курской области идет инженерное оборудование позиций.

На Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк.

Продолжал артиллерийские обстрелы и нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением оперативно-тактической авиации в отдельных направлениях. Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, успеха не имел.

На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил.

При поддержке авиации пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка Запорожской области, понес потери, отошел на ранее занимаемые позиции.

Подразделения Сил обороны в районе населённого пункта Пологи Запорожской области успешно нанесли огненное поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Личный состав неприятеля покинул позиции.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону и наносит ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре. На Криворожском направлении наступательных действий не производил. Совершал обстрелы подразделений наших войск с применением минометов и ствольной артиллерии.

В Генштабе констатируют, что РФ терпит значительные потери в боях с подразделениями Сил обороны Украины. Так, в населенном пункте Бурчак обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск РФ.

Напомним:

Вооруженные силы Украины в Харьковской области восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.