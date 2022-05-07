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Луганщина: россияне убили двоих детей, есть также тяжело раненные - ОВА

Светлана КизиловаСуббота, 7 мая 2022, 21:52

Российские оккупанты накрыли "Градом" село Приволье в Луганской области, в результате чего двое детей были убиты.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Русские убийцы накрыли "Градом" Приволье. Погибли двое детей. Женщина и еще два ребенка тяжело ранены.

После обеда орки (российские захватчики - УП) из "Градов" обстреляли жилой сектор Приволья. Снаряды прилетели в дома".

Детали: После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась искать возможных жертв в населенном пункте. На одной из улиц Приволья во дворе обнаружили два тела несовершеннолетних – погибли мальчики 11 и 14 лет.

Еще две девочки 12 и 8 лет, а также 69-летняя женщина получили ранения.

На месте работают полицейские. Гайдай отметил, что жертв может быть больше. Также он призвал местных жителей эвакуироваться из опасного района.

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Напомним:

Количество детей, погибших в результате российской агрессии против Украины, по состоянию на 6 мая составляло 223 человека.

Темы: детиубийствоЛуганская областьРосcия
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