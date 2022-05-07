Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Луганщина: россияне убили двоих детей, есть также тяжело раненные - ОВА

Светлана КизиловаСуббота, 7 мая 2022, 21:52

Российские оккупанты накрыли "Градом" село Приволье в Луганской области, в результате чего двое детей были убиты.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Русские убийцы накрыли "Градом" Приволье. Погибли двое детей. Женщина и еще два ребенка тяжело ранены.

Реклама:

После обеда орки (российские захватчики - УП) из "Градов" обстреляли жилой сектор Приволья. Снаряды прилетели в дома".

Детали: После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась искать возможных жертв в населенном пункте. На одной из улиц Приволья во дворе обнаружили два тела несовершеннолетних – погибли мальчики 11 и 14 лет.

Еще две девочки 12 и 8 лет, а также 69-летняя женщина получили ранения.

ВИДЕО ДНЯ

На месте работают полицейские. Гайдай отметил, что жертв может быть больше. Также он призвал местных жителей эвакуироваться из опасного района.

 

Напомним:

Количество детей, погибших в результате российской агрессии против Украины, по состоянию на 6 мая составляло 223 человека.

Темы: детиубийствоЛуганская областьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
дети
Украина ждет ответа от МККК об украинских детях, депортированных в Беларусь
От пыток оккупантов пострадали 75 украинских детей – ОГП
"Хочу учиться без страха, что в школу попадут решисты": ученикам в Николаеве нужно укрытие
Последние новости
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
Все новости...
Реклама: