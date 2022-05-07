Зеленский о прицельном обстреле РФ музея Сковороды: "Не каждый террорист додумается"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты уже разрушили или повредили почти 200 объектов культурного наследия.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Минувшей ночью российская армия потратила ракету, чтобы уничтожить музей Григория Сковороды в Харьковской области. Ракету, чтобы уничтожить музей.

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Музей философа и поэта, живший в XVIII веке. Который учил людей тому, что такое подлинное христианское отношение к жизни и как человеку познать себя. Что ж, похоже, что это страшная опасность для современной России – и музеи, и христианское отношение к жизни, и познание людьми себя.

Каждый день этой войны российская армия делает такое, что слов нет. Но каждый следующий день она делает что-то такое, что чувствуешь это по-новому.

Прицельные ракетные удары по музеям – это не каждый террорист додумается. Но вот такая армия сражается против нас. Вот это они хотят принести и в другие европейские страны".

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Детали: По его словам, по состоянию на 7 мая российская армия разрушила или повредила уже почти 200 объектов культурного наследия.

Справка: Музей расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Нынешней зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.

Напомним: