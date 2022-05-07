Очевидцы сообщают о взрывах в Николаеве
Суббота, 7 мая 2022, 23:57
Вечером 7 мая в Николаеве слышны взрывы.
Источник: Suspilne, Украина Online
Детали: "Суспільне" со ссылкой на собственных корреспондентов в городе пишет о звуках взрывов.
Дословно: "В Николаеве слышны взрывы".
Детали: О взрывах также пишет Telegram-канал Украина Online, где опубликовали соответствующее аудио, записанное в городе.
Обновлено: Впоследствии стало известно, что над Николаевской областью украинские защитники сбили российскую крылатую ракету, которую враг выпустил со стратегического бомбардировщика.
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