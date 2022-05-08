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На Запорожье россияне обманом и принуждением пытаются организовать празднование 9 мая

Анастасия КалатурВоскресенье, 8 мая 2022, 02:00
На Запорожье россияне обманом и принуждением пытаются организовать празднование 9 мая
ФОТО: GETTY

Россияне обманом пытаются создать "картинку" празднований 9 мая на Запорожье.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Детали: В частности, в Энергодаре отбирают у местных документы и обещают отдать именно 9 мая - в надежде, что большое количество украинцев соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для российских телеканалов. Также в Энергодаре перекрывают движение в части города и выезды со дворов. Свой парад в городе россияне называют не парадом, а акцией "Бессмертный полк". 

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В Каменке-Днепровской оккупанты заставляют в понедельник прийти на работу и принять участие в параде.

Напомним: Две недели назад стало известно, что в Бердянском районе Запорожской области российские захватчики требуют от домов культуры проводить концерты ко Дню победы.

Темы: Запорожская область
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