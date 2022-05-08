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ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции – ОВА

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 мая 2022, 11:42
ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции – ОВА
фото уп

Украинские воины отошли от Попасной Луганской области на более крепкие позиции, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь Гайдая: Все свободные населенные пункты Луганщины являются горячими точками. Прямо сейчас идут стрелковые бои в той же Белогоровке, Воеводовке и в направлении Попасной.

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Наши войска отошли от Попасной. ВСУ находятся сейчас на более крепких позициях, которые подготовили раньше времени".

Детали: Гайдай заверил, что планы россиян "захватить полностью Луганскую область до 9 мая" невыполнимы.

Напомним: В военной администрации Попасной заявляли, что город еще не полностью оккупирован врагом, но жителям следует немедленно эвакуироваться.

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Темы: Луганская областьоккупациявойнаРосcия
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