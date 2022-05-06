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Попасная еще полностью не оккупирована врагом, но людям следует немедленно уехать

Денис КарловскийПятница, 6 мая 2022, 20:15
Попасная еще полностью не оккупирована врагом, но людям следует немедленно уехать
эвакуация гражданских из прифронтовых зон на донбассе 4 мая. фото: getty images

В военной администрации Попасной в Луганской области заявили, что город еще не полностью оккупирован врагом, но жителям следует немедленно эвакуироваться.

Источник: комментарий главы Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов в комментарии телемарафона

Прямая речь Ханатова: "Ситуация с каждым днем ​​становится только труднее и сегодня – не исключение. Российские военные цинично крушат и разрушают все на своем пути… Попасная еще полностью не оккупирована, еще из Попасной наши гражданские люди могут выходить.

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Можно выйти только пешком, а дальше людей встречают уже на границе с Донецкой областью. Так делалось уже несколько раз.

Люди выходят в сторону Донецкой области, наши военные их встречают, дают еду, дают воду, и люди могут спасаться. Потом мы на границе Донецкой области можем встретить их".

Детали: По его данным, в городе осталось около полутора тысяч человек. На территории всей Попаснянской общины осталось около 3 тысяч человек.

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Ханатов сказал, что у украинской власти нет доступа к укрытиям и частным усадьбам, где скрываются люди. Согласно международному гуманитарному праву, ответственность за обеспечением питьевой водой и продуктами питания лежит на оккупантах.

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Предыстория:

  • Луганская областная военная администрация отмечала утром 6 мая, что российские оккупанты непрерывно поливают огнем прифронтовые города и села в Луганской области. В ближайшие дни готовятся штурм оккупантами Попасной или Северодонецка для попытки окружения подразделений Вооруженных сил Украины.
  • Из Северодонецка в сутки 6 мая сумели вывезти только трех человек, а еще 15 тысяч остаются в городе под сокрушительными обстрелами российской армии.

Темы: Луганская областьвойнаобстрелДонбасс
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