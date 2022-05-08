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В Приднестровье отрицают "полную боевую готовность" российского контингента

"Европейская правда"Воскресенье, 8 мая 2022, 13:25

В непризнанном Приднестровье отрицают сообщение украинского Генштаба о том, что силы региона приведены в полную боевую готовность.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

В утренней сводке Герштаба ВСУ сообщили, что вооруженные формирования в Приднестровье и подразделения оперативной группы российских войск находятся в полной боевой готовности.

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Лидер непризнанного региона Вадим Красносельский заявил, что "приднестровская армия" и российские военные несут службу в штатном режиме.

"В Приднестровье не проводится мобилизация. После случившихся атак введен „красный" уровень террористической опасности с реализацией соответствующих мер профилактики и защиты населения. Правоохранительные органы республики переведены на усиленный режим несения службы. Вооруженные силы ПМР и ОГРВ в Приднестровье несут службу в штатном режиме. Никаких изменений нет", - заявил Красносельский.

Он добавил, что в непризнанном регионе "сохраняют приверженность принципам решения всех вопросов за столом переговоров".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, после 22 апреля, когда представитель армии РФ заявил, что задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной и выход в Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших. 7 мая сообщили об очередных взрывах в селе неподалеку от границы с Украиной. 

В НАТО ожидают дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считают, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как действовать Украина.

Смотрите также: Молдова с нами или с РФ в войне? Трезвые объяснения, инсайды и важные детали

Темы: ПриднестровьеРосcиявойнаМолдова
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