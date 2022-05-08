В Сибири пожары тушат заключенные, пока все военные на войне в Украине

В одном из Сибирских районов, Красноярском крае, уголовники тушили пожары, потому что больше некому.

Источник: репортаж кремлевского телеканала НТВ

Детали: В поселке Громадск пожары гасить заставили заключенных и сотрудников местной колонии. Сообщают, что якобы огонь побороли.

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Сообщается, что жертвами природных пожаров в крае стали уже 5 человек, 19 пострадали. Огонь уничтожил более 500 жилых домов.

Ситуация в регионе "остается тяжелой", а бороться с огнем мешают порывы шквалистого ветра.

Справка: Пожары в Сибири сезонные, каждый год их тушат военные со специальной техникой. Сейчас россиянам рассказывают, якобы техникой нельзя тушить из-за ветра, хотя на самом деле все силы кинуты на войну в Украину.

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Напомним: Ранее сообщалось, что традиционные пожары в Сибири уже вдвое больше, чем в прошлом году, и стали бесконтрольными, поскольку российские военные, обычно борющиеся с ними, сейчас на войне в Украине.