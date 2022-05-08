Днепропетровщина: 12-летний мальчик подобрал боеприпас и погиб от взрыва

В результате детонирования боеприпаса от кассетного снаряда на Днепропетровщине погиб ребенок.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "В Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас от кассетного снаряда и принес домой. Взрывчатка сдетонировала...

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Это уже шестая смерть в области из-за таких боеприпасов…

Призываю! Прошу! Пожалуйста, не трогайте оставшуюся после вражеских атак взрывчатку".

Детали: В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо вызвать спасателей или полицию.

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Кассетные боеприпасы коварны. Особенность этой взрывчатки состоит в том, что какое-то время после обстрела она остается опасной и может сдетонировать.