Днепропетровщина: 12-летний мальчик подобрал боеприпас и погиб от взрыва
Воскресенье, 8 мая 2022, 14:45
В результате детонирования боеприпаса от кассетного снаряда на Днепропетровщине погиб ребенок.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь: "В Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас от кассетного снаряда и принес домой. Взрывчатка сдетонировала...
Это уже шестая смерть в области из-за таких боеприпасов…
Призываю! Прошу! Пожалуйста, не трогайте оставшуюся после вражеских атак взрывчатку".
Детали: В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо вызвать спасателей или полицию.
Кассетные боеприпасы коварны. Особенность этой взрывчатки состоит в том, что какое-то время после обстрела она остается опасной и может сдетонировать.
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